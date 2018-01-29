В Новочебоксарске вора выследили по крабовым палочкам

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В Новочебоксарске грабителя автомобилей и церкви удалось задержать из-за еды. В салоне одной из машин полиция нашла крабовые палочки.

Кража произошла ночью 25 января. На одной из улиц злоумышленник разбил стекла трех транспортных средств и украл все находившиеся там ценные вещи. Позже, во время обыска, сотрудники правоохранительных органов увидели в салоне авто остатки крабовых палочек, которые недоел вор.

В то же время злоумышленник проник в городскую церковь, где похитил 200 рублей, собранные с подаяний. На месте он по глупости оставил собственную перчатку. Перед тем, как пойти на дело, мужчина распивал алкогольные напитки в одном из баров и ел крабовые палочки.

Ранее его уже осуждали за разные преступления. На следующий день вора задержали у него дома в соседней деревне. Открыто уголовное дело.