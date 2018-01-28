В Астраханской области педофил приставал к маленьким девочкам

Вчера, 23:27

Полицейские разыскивают мужчину, который приставал к детям. Инцидент произошел в Астраханской области.

В данном регионе работники МВД разыскивают педофила, совращавшего маленьких детей. Как сообщили представители СК по Астраханской области, в дневное время подозреваемый продемонстрировал двум малолетним девочкам свой половой орган. Дети в это время прогуливались в парке Ахтубинска. Рост мужчины составляет приблизительно 170 см, возраст: 50-55 лет, злоумышленник среднего телосложения, кожа светлая с прыщами, во время разговора он заикается, вероятно, страдает психической болезнью. Данный портрет удалось нарисовать со слов детей, к которым приставал неадеватный житель города.

Против педофила открыто уголовное дело. Стражи правопорядка в настоящее время разыскивают мужчину.