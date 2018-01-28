В Мценске мужчина пытался разменять 5 тысяч рублей на 10

Вчера, 23:09

34-летний посетитель попросил разменять ему пятитысячную купюру, а затем выхватил у продавца деньги и убежал. Работница магазина подала в полицию соответствующее заявление.

Ограбление произошло магазине города Мценска. По словам сотрудницы, мужчина зашел в магазин с просьбой разменять ему 5 тысяч рублей. Он достал купюру, а женщина отсчитала ему сумму по тысяче рублей. Тогда злоумышленник выхватил у нее деньги и бросился бежать.

В настоящее время полицейские нашли его и доставили в участок. В отношении 34-летнего местного жителя уже открыто уголовное дело по факту совершения другого преступления. Однако, суд он пропустил и был объявлен в розыск. Сейчас мужчина задержан и находится под арестом.