В Апатитах пьяный муж избил жену металлической трубой

Вчера, 22:42

Муж избил супругу железной трубой в Апатитах. Ранее он уже был судим.

На территории Апатитов ранее осуждаемый мужчина избил свою жену металлической трубой. Известно, что проделывал он это неоднократно, на этот раз происшествие возникло в доме, который находится на улице Фестивальной. Там мужчина пошел на более жестокий способ наказания своей возлюбленной: он схватил попавшуюся под руку трубу из металла и стал бить ею жену. В результате у пострадавшей медики диагностировали сломанный нос и черепно-мозговые травмы. Услышавшие шум и крики соседи немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника, параллельно выслушивая его пьяную ругань и оскорбления.

Год назад соседи уже вызывали полицию из-за подобного случая. Тогда жена заступилась за мужа и задержать того не удалось. Женщину с травмами отправили в местную больницу, против ее супруга открыто уголовное дело. Ему грозит новый тюремный срок.