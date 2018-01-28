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Около станции "Славянский бульвар" в Москве застрелили мужчину

Вчера, 22:09

Возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве застрелили мужчину. Инцидент произошел сегодня вечером.

Вечером 28 января рядом с остановкой столичного метрополитена «Славянский бульвар» обнаружен труп мужчины с огнестрельными повреждениями. Около половины девятого вечера в местные правоохранительные органы поступил сигнал о стрельбе по вышеуказанному адресу. Приехавшие на место стражи правопорядка увидели мертвого человека с пулевыми ранения в теле. Полицией по данному факту проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Столичные СМИ передают, что неизвестный злоумышленник во время ссоры, находясь при этом рядом с подземным переходом, выстрелил из травматического оружия, а после чего скрылся. Сотрудники МВД занимаются его розыском.


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