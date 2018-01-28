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В Приамурье водитель пытался провести наркотики на животе

Сегодня, 17:07

В Приамурье под Благовещенском задержан мужчина, подозреваемый в торговле наркотическими средствами. Автоинспекторы, остановив на стационарном посту автомобиль, обнаружили на животе водителя шприцы с так называемым гашишным маслом.

Постоянный пост дорожно-постовой службы под Благовещенском известен, как «форпост», ограждающий Амурский край от контрабанды. Вчера там был задержан гражданин России с примотанными к телу двумя шприцами, наполненными гашишным маслом. Личный досмотр был произведен после того, как автоинспекторы зафиксировали излишнюю нервозность в поведении водителя.

Экспертиза показала, что субстанция, находящаяся в шприцах, является концентрированным наркотиком. Перевозчик запрещенных средств задержан. Теперь с ним работают сотрудники соответствующего подразделения полиции. При этом выясняется канал транзита и распространения гашишного масла на территории России.


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