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В Ярославской области мужчина жестоко избил 2-летнюю дочку сожительницы

Сегодня, 14:33

В Ярославской области врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которая после жестокого избиения впала в коматозное состояние. Правоохранителями задержан 25-летний житель Борисоглебска, который подозревается в этом преступлении.

По версии следственных органов, преступление произошло в одной из квартир многоэтажного дома Борисоглебска, где проживала мать с малолетней дочерью, а также с некоторых пор и молодой безработный мужчина, который сожительствовал с хозяйкой квартиры. В то время, когда мать отлучилась из дома подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил двухлетнего ребенка.

Полицию и скорую помощь вызвали соседи, которые сначала услышали детские крики, а затем стали свидетелями преступления. Девочка находится без сознания уже более двух суток. У нее врачи диагностировали отек головного мозга. Также на теле и конечностях ребенка видны многочисленные гематомы и кровоподтеки. Подозреваемый задержан.


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