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СК проверит сообщение о групповом изнасиловании 13-летней москвички

Сегодня, 14:28

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил специалистам из центрального аппарата российского Следственного комитета проверить сообщение москвички о групповом изнасиловании её 13-летней дочери.

В сообщении Александра Бастрыкина говорится, что в различных информационных агентствах и на телевидении вчера, 27 января, появилась информация о групповом изнасиловании 13-летней девочки. Случилось это якобы на так называемой «вписке», или же вечеринке.

Считается, что злоумышленники снимали происходящее на видеокамеру, а затем выложили ролик в социальную сеть «ВКонтакте». После этого с заявлением в московскую полицию обратилась мать ребёнка, которая и сообщила оперативникам о произошедшем.

В данный же момент правоохранители по поручению Александра Бастрыкина проверяют правдивость этой информации, проводят ряд экспертиз и доследственную проверку. Эти все мероприятия находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.


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