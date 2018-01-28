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В Ленобласти мигрант искусал полицейского

Сегодня, 13:58

Вчера в поселке Мурино Ленинградской области произошло чрезвычайное происшествие. Уроженец Таджикистана искусал сержанта дорожно-патрульной службы и разбил телефон сотрудницы полиции. Все это мигрант проделал на глазах своего малолетнего сына.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной полиции, поводом для инцидента стало простое замечание сержанта дорожно-постовой службы, сделанное семье, которая переходила дорогу в неположенном месте. Внезапно мужчина, который оказался гражданином Таджикистана, повел себя явно неадекватно. Глава семьи, невзирая на присутствие жены и малолетнего сына, грубо выругался в адрес правоохранителей.

Когда мужчину полицейские попытались задержать для проверки документов, тот оказал жесткое сопротивление, укусив за руку сержанта ДПС. Затем дебошир намеренно разбил телефон сотрудницы полиции. Нарушитель задержан, препровожден в полицейское отделение, в котором будет ждать решение суда о своей дальнейшей судьбе.


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