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В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже

Сегодня, 13:54

Как проинформировали в ГУ МВД России по Москве, на северо-востоке столицы полицейский из ГИБДД застрелил подозреваемого в краже. Инцидент зафиксирован на Марьиной улице, проводится следственная проверка.

По предварительно установленным данным, на улице Марьиной, ГИБДД совместно с представителями угро по восточному административному округу Москвы провели задержание пяти граждан, которых подозревали в краже, совершенной в квартире. Один из мужчин начал сопротивляться и намеревался скрыться, в этот момент его преследовал работник ГИБДД. Убегающий набросился на стража порядка с предметом, схожим с ножом, в результате полицейский был вынужден выстрелить из табельного оружия. Рана оказалась летальной, мужчина скончался на месте ЧП.

По факту инцидента правоохранители проведут оперативно-следственную проверку, по ее итогам примут процессуальное решение.


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