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В Петербурге женщина обвинила мужа в развращении дочери

Сегодня, 11:59

В Петербурге женщина обвинила мужа, являющегося уроженцем Дагестана, в развращении дочери. Она обратилась к правоохранителям, работающим в Адмиралтейском районе.

 Она пришла к полицейским ранним утром 28 января. Женщина, работающая воспитательницей в детсаду, принесла им заявление на своего мужа.

В нём 35-летняя петербурженка проинформировала, что накануне её муж, который на год старше её, произвёл развратные действия по отношению к дочери, которой 17 лет.

Полицейские незамедлительно прибыли к месту инцидента на улице Подольская. Там они задержали подозреваемого, который был в тот момент сильно пьян.


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