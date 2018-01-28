В Петербурге обокрали и похитили человека

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Как проинформировали в ГУ МВД России по Петербургу, неизвестные похитили человека и обокрали его на сумму в 234 тысячи рублей. Инцидент зафиксирован во Всеволожском районе на седьмом километре Дороги Жизни, по факту ЧП ведутся следствие.

По предварительным данным, два неизвестных гражданина явились на стройку во Всеволожском районе Петербурга, скрывая лицо масками, зашли в бытовку, где находился 27-летний рабочий, и похитили его. После этого его отвезли на Дорогу Жизни, там стали угрожать предметом, похожим на нож, требуя отдать деньги. Потерпевшему ничего не оставалось, как поехать со злоумышленниками до банкомата, снять со своей карты сумму в 234 тысячи рублей и отдать грабителям, после его отпустили.

Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы, открыто уголовное производство. В рамках дела стражи порядка проводят следственные мероприятия.