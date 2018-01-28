Секс-маньяк и каннибал угощал своих соседей котлетами из людей

Вчера, 23:30

Недавно стали известны подробности жизни и деятельности сексуального маньяка и каннибала Алексея Суклетина. Мужчина в период с 1979 по 1985 год изнасиловал, а затем съел семь женщин и девочек. Промышлял Суклетин в Татарстане, а особенно в пригородах Казани. Именно там и проживал каннибал вместе со своей молодой любовницей Мадиной Шакировой.

Родился Алексей Суклетин в городе, спустя некоторое время решил покинуть город и поселился в посёлке. До начала своей «карьеры» каннибала, мужчина был осуждён за групповой грабёж и изнасилование. Спустя очередной тюремный срок Суклетин познакомился с Мадиной Шакировой и стал вместе с ней совершать преступления.

Всех убитых женщин пара разрезала кухонными ножами. С них готовили котлеты, варили супы, мариновали и закатывали в банке. Кроме этого, людоеды кормили этим мясом свою собаку и угощали соседей.

Мужчина соблазнял женщин, приводил к себе домой, выпивал с ними, затем занимался сексом и убивал. Однажды Суклетин привёл домой 11-летнюю девочку. Её также изнасиловали, убили и съели. Любовница каннибала была в шоке от произошедшего. Она решила уехать к родителям. Тогда маньяк нашёл себе новую подругу – Лидию Федорову. Она стала шантажировать Суклетина, за что он её убил и съел, а затем пригласил Шакирову обратно.

С ней они придумали постановку с «выбиванием» денег из таксистов. Один из мужчин вырвался и рассказал о каннибалах полиции. Последние нашли дома у маньяков человеческое мясо, одежду и кости. Суклетина и Шакирову признали вменяемыми. Каннибала приговорили к расстрелу, а его подругу к 15 годам тюрьмы.