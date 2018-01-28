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Во Владивостоке рядом с ночным клубом избили молодого парня

Сегодня, 12:17

Во Владивостоке рядом с ночным клубом избит молодой парень. Его мать уже вмешалась в ситуацию, обратившись с заявлением к местным правоохранителям.

Те приступили к проверке инцидента. Как сообщается, уже опрошен персонал заведения и участники случившегося конфликта. Помимо того, полицейские изъяли записи с камер наблюдения.

48-летняя жительницы Владивостока сообщила стражам порядка, что избиение её сына произошло на улице Набережная рядом с ночным клубом. С её слов, у пострадавшего серьёзные травмы и он сейчас на амбулаторном лечении.

Эксперты устанавливают тяжесть вреда, нанесённого избитому молодому человеку. Также правоохранители занимаются определением как в клубе и на территории, прилегающей к нему, происходит обеспечение общественного порядка.

Что стало причиной избиения, и почему оно не было своевременно прекращено охранниками, устанавливается.


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