В Ставрополе водитель уехал с АЗС, не расплатившись за бензин

Сегодня, 12:04

Ставропольские правоохранители в течение нескольких часов разыскали и задержали 22-летнего жителя станицы Незлобной, который ограбил АЗС. Водитель иномарки залил полный бак бензином и покинул заправку «по-английски», не расплатившись за топливо.

Как показало следствие, водитель автомобиля подъехал к АЗС и попросил работника станции залить полный бак бензином высшей марки. Затем сделал вид, что ищет деньги в кармане, сумке и бардачке. Когда заправщик вытащил пистолет из бака, злоумышленник сел за руль и нажал на газ. Работники автозаправочной станции попытались перекрыть движение, но поняли, что рискуют быть сбитыми автомобилем. Приехавшие на место происшествия оперативники получили приметы автомобиля и водителя, после чего разыскать грабителя было делом техники. Как оказалось, молодой житель станицы уже успел отсидеть срок в местах лишения свободы. На что он рассчитывал в этот раз, остается неизвестным. Скорее всего, следующие лет пять мужчина проведет в тюремном заключении.