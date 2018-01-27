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В Зеленограде мужчина ранил прохожего ножом и удрал на самокате

Вчера, 22:58

В Зеленограде мужчина, проезжавший по тротуару на самокате, ранил прохожего ножом, после чего удрал с помощью своего транспортного средства. Сообщение сделано пресс-службой местных правоохранителей.

 Согласно предоставленной информации, пострадавший получил удар ножом в живот. Злоумышленник, используя самокат, скрылся с места инцидента. Сейчас он разыскивается. Почему он передвигался столь необычным ныне для взрослых людей образом, непонятно. Также не известны и мотивы его жестокого нападения. Всё это предстоит выяснить следствию. Агрессивный «самокатчик» уже в розыске.

Ранее самокаты, в качестве развлечения, использовали дети. В том числе те, у которых в самодельных экземплярах вместо колёс применялись обычные подшипники. Более старшие подростки предпочитали другие средства передвижений. Мопеды или велосипеды с моторчиком, которые были более дёшевы.


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