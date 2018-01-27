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В Перми ранее судимый бомж украл электропроводку на 260 тысяч рублей

Вчера, 21:20

В одном из общежитий Перми была украдена электропроводка на сумму 260 тысяч рублей. Инициатором кражи мог стать местный бомж, которого уже задержали стражи правопорядка.

Факт кражи госимущества в общежитии Перми был зафиксирован в декабре 2017 года. В процессе следствия оказалось, что к преступлению может быть причастен 30-летний гражданин, который не имеет собственного места жительства. В настоящее время мужчина нигде не работает, живет за счет подаяний других. По словам следователей, он уже неоднократно имел ходки на зону.

Сумма ущерба учреждению, которая была нанесена кражей электропроводки, составила, по предварительным подсчетам, 260 тысяч рублей. Следователи готовят материалы уголовного дела для передачи в суд. Сам же подозреваемый в настоящее время под арестом до самого суда включительно. Если вина его будет доказана, подозреваемый поедет снова на зону, где проведет несколько лет.


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