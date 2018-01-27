В Башкирии мужчина украл пожертвования из церкви

Вчера, 21:02

Житель Ишимбая республики Башкортостан был задержан накануне ночью за кражу с проникновением, совершённую в местном православном храме. Пьяный мужчина пробрался в Свято-Троицкий храм, где вытащил из коробки с пожертвованиями четыре тысячи рублей.

Как передаёт местная пресса, чтобы проникнуть внутрь церкви, злоумышленник разбил окно. Присвоив деньги, отданные прихожанами на благотворительность, мужчина принялся разгуливать по храму. В итоге его задержали прибывшие на вызов работники отряда быстрого реагирования. Выяснилось, что местный житель ранее был судим за имущественные преступления. Кроме того, в момент совершения кражи он уже пребывал под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Ставропольском крае неизвестный похитил ящик с пожертвованиями из продуктового магазина. Собранные средства предназначались больным детям.