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Житель Ульяновска угрожал полицейскому при исполнении переломать ноги

Вчера, 20:19

В марте 2017 года житель Ульяновска нарушил правопорядок, после чего привлек внимание правоохранителей. Дебошир пообещал полицейскому при исполнении переломать ноги. Суд признал вину нападавшего и отказал ему в удовлетворении апелляции.

 Ульяновец прославился своим аморальным и незаконным поведением. Стало известно, что в 2017 году весной мужчина устроил «разборки» со своей спутницей в помещении ТРЦ. Далее утихомирить мужчину подошли двое полицейских. В результате один получил оскорбления, порванную куртку, оторванный жетон. Этим нарушением дебошир не ограничился и пообещал стражу порядка переломать ноги. На днях состоялся апелляционный суд по этому делу.

Нарушитель приписал полицейскому грабеж в размере 20 тыс. рублей при обыске и применение силы. Обвинения были фейковыми и апелляцию мужчина проиграл.

За угрозу применения насилия и оскорбление представителя власти суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.


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