В Твери после посиделок знакомый убил друга в лесополосе

Вчера, 20:10

В Твери знакомый вывез друга в лесополосу, где убил и закопал труп в землю.

В УМВД по Тверской области обратилась жительница города, 30 лет, которая сообщила, что уже на протяжении месяца не может связаться со своим отцом.

Сотрудники оперативной службы установили, что 53-летний пропавший погиб. По версии следователей, мужчина на личном автомобиле Chevrolet отправился в Первомайский район города Твери к своему другу. При встрече они изрядно выпили, и неожиданно между ними возник конфликт. Хозяин дома посадил в автомобиль своего знакомого и вывез в лесополосу, которая располагалась в районе автодороги Тверь-Большие Борки-Старица. По прибытию он нанес потерпевшему несколько ножевых ударов в сердце, в результате чего тот скончался на месте трагедии. Впоследствии обвиняемый закопал его труп, чтобы скрыть следы совершенного преступления.