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Во Владикавказе поймали разыскиваемую женщину по громкому мату

Сегодня, 16:46

Полиция случайно обнаружила разыскиваемую женщина на территории Владикавказа. Стражам порядка помогла услышанная нецензурная речь в магазине одной из покупательниц, это и стало главной приметой.

На территории Владикавказа была найдена женщина, которую ранее подали в всеобщий розыск спецслужбы. Дело в том, что она могла иметь отношение к обороту токсического средства в России. В последнее время ее никто не мог отыскать, чтобы действительно завершить уголовное расследование. На днях в магазине на территории Владикавказа участковый инспектор заметил женщину-покупательницу. Она выбирала спиртное на прилавке и громко ругалась нецензурной бранью.

Полицейский вынужден был сделать об этом замечание. Буянка не смогла такого стерпеть, и на оперативника был излит отборный мат. После этого на женщину был оформлен админпротокол, за нарушение общественного порядка своим поведением. При установлении личности стало известно, что данная особа находится в розыске за сбыт токсического средства. В данный момент она в камере и уже передана следователям Кировского ГО МВД.


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