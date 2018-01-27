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Пожилая аферистка в Ярославле «массажем ног» обманывает стариков

Сегодня, 14:51

В Ярославле промышляет пожилая аферистка. Об этом в заявлении написала обворованная жертва. Под видом массажистки ног воровка втерлась в доверие к пострадавшей, после чего унесла ее 20 тыс. рублей.

 В Ярославле пожилая аферистка незаконно завладела 20 тыс. рублей. Это произошло спонтанно. Потерпевшая сообщила, что познакомилась на улице с женщиной в возрасте. Новая знакомая предложила сделать лечебный массаж ног и стоп. Якобы после этой процедуры болезни отступят на второй план. Доверчивая пенсионерка поверила рассказу незнакомки и безоговорочно согласилась. Привела даму к себе домой, после чего не досчиталась денег. По факту ведется проверка.

Правоохранители предупреждают пожилых людей об активизации мошенников, которые под различными предлогами выманивают деньги. Аферисты могут предлагать различные услуги, втираться в доверие и стремиться проникнуть в квартиры с целью грабежа.


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