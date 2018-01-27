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В Чите мужчина подозревается в краже автомата с жевательной резинкой

Сегодня, 12:57

В Чите правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в открытой краже из торговой точки автомата по продаже жевательной резинки. Подозреваемый дал признательные показания, но не может объяснить мотив преступления.

Как сообщается в коммуникационном подразделении полиции, вечером, в последний день рабочей недели небольшой продуктовый магазин в столице Забайкалья подвергся нападению грабителя в маске. Злоумышленник не стал требовать деньги из кассы торгового заведения, а сразу схватил автомат с жевательной резинкой и убежал. Оперативные сотрудники в течение нескольких часов, используя агентурные данные, разыскали и задержали подозреваемого.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном, однако не мог объяснить смысла своих действий. Покупателей на подобный «товар» найти довольно непросто. Сам подозреваемый пока тоже не раскрывает мотивы своего поступка. Тем не менее, ему грозит вполне реальный срок по тяжелой статье «Грабеж». Следствие продолжается.


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