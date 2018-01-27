В Петербурге задержали банду, похищавшую консервы и бананы

Сегодня, 12:05

В Петербурге задержали банду, специализировавшуюся на том, чтобы похищать бананы и мясные консервы. Преступники действовали в городе и на территории области.

На данный момент установлено два эпизода, инкриминируемых участникам группировки. В 2015 году в начале весны они похитили на заводе «Консервпром», находящемся в Ломоносовском районе, мясные консервы общим весом в 20 тонн. Стоимость их «добычи» превысила 4 млн рублей.

Видимо, подобные масштабные акции похитителям нравились. В начале осени того же года они проникли на Калининскую овощебазу и похитили там с помощью поддельных документов более 20 тонн бананов. Стоимость украденного равнялась 1,226 млн рублей.

В настоящее время правоохранителями задержаны трое участников банды. В то же время пока не установлено точное количество преступников, входивших в эту группировку.