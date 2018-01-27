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Под Владимиром несовершеннолетняя рукопашница избила педофила

Сегодня, 11:46

Во Владимирской области занятия кикбоксингом и рукопашным боем на практике помогли школьнице избежать насилия и дать отпор агрессивному педофилу. В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан и дает признательные показания.

По версии следствия, событие произошло в Суздальском районе Владимирской области в прошедший понедельник. Ученица девятого класса возвращалась домой после занятий в спортивной секции кикбоксинга и рукопашного боя. Внезапно возле девочки остановился автомобиль, из которого выскочил мужчина и попытался затащить девочку в салон. Школьница тремя точными ударами «уложила» злоумышленника и убежала.

Девочка сразу же направилась в отделение полиции, где сделала заявление о происшествии. Оперативники в течение часа вычислили и задержали 54-летнего местного жителя, подозреваемого в педофилии. Оказалось, что мужчина после выхода из колонии, где он отбывал срок за аналогичные преступления, находится под административным надзором. Подозреваемый в ходе следствия заявил, что нуждается в психологической помощи, так как не может побороть свою страсть.


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