В Екатеринбурге парень из-за драки с тремя хулиганами может сесть на 7 лет

Вчера, 23:25

Парень, который подрался с тремя мужчинами в Екатеринбурге, может попасть за решетку на семь лет. Хулиганы стали инициаторами драки с молодым человеком, но они на свободе.

Кировский суд будет рассматривать материалы уголовного дела относительно жителя Екатеринбурга, который устроил драку с хулиганами. Согласно материалам следствия, драка произошла летом прошлого года. Парень со своим другом приехали за своей сестрой в Пионерский поселок. Там в это время была вечеринка. В процессе общения с гостями некоторым участникам торжественного молодежного мероприятия не понравился поступок брата.

К молодому человеку начались претензии, которые перешли в рукоприкладство. После того, как житель Екатеринбурга ударил одного из троих хулиганов, тот упал в эпилептическом ударе. Ему была немедленно оказана медицинская помощь. Теперь он подал жалобу в полицию. Если вину парня докажут, он может оказаться в тюрьме на семь лет.