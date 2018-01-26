VistaNews.ru


В Екатеринбурге парень из-за драки с тремя хулиганами может сесть на 7 лет

Вчера, 23:25

Парень, который подрался с тремя мужчинами в Екатеринбурге, может попасть за решетку на семь лет. Хулиганы стали инициаторами драки с молодым человеком, но они на свободе.

Кировский суд будет рассматривать материалы уголовного дела относительно жителя Екатеринбурга, который устроил драку с хулиганами. Согласно материалам следствия, драка произошла летом прошлого года. Парень со своим другом приехали за своей сестрой в Пионерский поселок. Там в это время была вечеринка. В процессе общения с гостями некоторым участникам торжественного молодежного мероприятия не понравился поступок брата.

К молодому человеку начались претензии, которые перешли в рукоприкладство. После того, как житель Екатеринбурга ударил одного из троих хулиганов, тот упал в эпилептическом ударе. Ему была немедленно оказана медицинская помощь. Теперь он подал жалобу в полицию. Если вину парня докажут, он может оказаться в тюрьме на семь лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.