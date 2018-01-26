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В Ростове нашли труп новорожденной девочки на дне мусорного бака

Вчера, 19:46

В Ростове обнаружено тело новорожденной внутри мусорного бака. При первичном осмотре трупа следов насилия криминалисты не увидели.

 В центральной части Ростова, на проспекте 40-летия Победы, 26 января было обнаружено тело новорожденного младенца. Девочка лежала на дне мусорного бака. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа сотрудников полиции. Криминалисты осмотрели закоченевшее тело, но следов насильственной смерти на нем не нашли. В настоящий момент труп новорожденной девочки направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты установят точную причину смерти ребенка. Параллельно следователи СК начали проводить поиски матери погибшего ребенка. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Как сообщили представители пресс-службы МВД Ростова, аналогичное происшествие уже было ранее зафиксировано. На территории одного из населенных пунктов области свидетели обнаружили труп новорожденного ребенка в канализационном отверстии общественного туалета.


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