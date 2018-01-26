В Чувашии мать задушила "нечаянно" свою дочь в состоянии опьянения

Вчера, 19:24

Нетрезвая мать совершила жуткое преступление относительно своей малолетней дочери. Женщина по случайности убила малышку, СК Чувашии завел уголовное дело.

Жительница Аликовского района подозревается в совершении шокирующего преступления. 23-летняя молодая мать нечаянно задушила свою дочь в момент алкогольного опьянения. Трагедия случилась в ночь с 19 на 20 января. Согласно показаниям самой матери, она 19 января приняла изрядную дозу спиртного. После этого женщина прилегла на диване, а возле себя уложила 4-месячную дочку. Мать уснула, но во сне придавила своего ребенка всем телом.

На утро стало ясно, что девочка погибла. После вскрытия эксперты подтвердили предварительную причину смерти. Сердце ребенка перестало биться от воздействия асфиксии. Следователи СК Чувашии возбудили уголовное дело по факту убийства матери своего ребенка. В процессе следствия будут выяснены обстоятельства преступления, суд вынесет справедливый приговор.