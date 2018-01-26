17-летний студент нанес 10 ударов ножом 15-летнему сопернику на Сахалине

Вчера, 22:30

Молодой парень, студент Сахалинского техникума, нанес тяжелые ранения ножом своему 15-летнему сокурснику. Пострадавшего госпитализировали по скорой в больницу, лезвие повредило легкие.

В настоящее время следователи СК проводят проверку противоправного деяния, которое было совершено одним из подростков, которому 17 лет. По материалам, зафиксированным в уголовном деле, пострадавшим стал 15-летний студент Сахалинского техникума, который оказался не в том месте и в неподходящее время. Двое парней 17 и 15 лет поссорились между собой. Это произошло во время, когда инициатор разборки пришел к техникуму на перекур.

В процессе конфликта он нанес студенту десять ножевых ранений в область грудной клетки. Потерпевшему немедленно вызвали скорую помощь. Доктора диагностировали разрыв легких от лезвия ножа. Оперативники проводят проверку данного инцидента. 17-летний парень сначала скрылся с места происшествия, но позже его задержали сотрудники полиции. Ведется следствие.