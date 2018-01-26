VistaNews.ru


17-летний студент нанес 10 ударов ножом 15-летнему сопернику на Сахалине

Вчера, 22:30

Молодой парень, студент Сахалинского техникума, нанес тяжелые ранения ножом своему 15-летнему сокурснику. Пострадавшего госпитализировали по скорой в больницу, лезвие повредило легкие.

 В настоящее время следователи СК проводят проверку противоправного деяния, которое было совершено одним из подростков, которому 17 лет. По материалам, зафиксированным в уголовном деле, пострадавшим стал 15-летний студент Сахалинского техникума, который оказался не в том месте и в неподходящее время. Двое парней 17 и 15 лет поссорились между собой. Это произошло во время, когда инициатор разборки пришел к техникуму на перекур.

В процессе конфликта он нанес студенту десять ножевых ранений в область грудной клетки. Потерпевшему немедленно вызвали скорую помощь. Доктора диагностировали разрыв легких от лезвия ножа. Оперативники проводят проверку данного инцидента. 17-летний парень сначала скрылся с места происшествия, но позже его задержали сотрудники полиции. Ведется следствие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.