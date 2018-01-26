В Петербурге попытка продажи здания института обернулась штрафом в 90 млн

Вчера, 18:45

Юрист из Петербурга признана виновной в совершении незаконных сделок с участием третьих лиц для продажи здания института. Невский районный суд вынес приговор, согласно которому ее вина доказана. Женщина должна возместить ущерб в размере 90 млн рублей.

Жительница Санкт-Петербурга поплатилась за незаконную деятельность спустя 10 лет. Ее признал виновной Невский районный суд. По информации следствия, юрист Мария Савченко была генеральным директором ООО «Юридическая фирма «Градиент». На основе статуса, знания нюансов юриспруденции и имея связи среди чиновников, Савченко организовала преступную группировку и добилась захвата здания Всероссийского научно-исследовательского института нефтехимических процессов (ВНИИ Нефтехим) стоимостью 105 млн рублей.

Таким образом, оформив сделку как поставку товарно-материальных ценностей, завладела суммой около 90 млн рублей. На данный момент суд признал ее виновной и назначил уголовное наказание. Также Савченко обязана выплатить похищенные 90 млн рублей в казну страны.