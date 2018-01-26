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В Воронежской области дважды уронившая 3-месячного сына мать пойдет под суд

Вчера, 17:55

В Лисках Воронежской области будут судить 40-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему 3-месячному ребёнку, а также его непреднамеренном убийстве. За месяц женщина дважды уронила малыша, что в итоге привело к смерти младенца.

Обвиняемая родила двойню – мальчика и девочку – в июне 2017 года. Первый случай произошёл в августе, когда малыш из-за неосторожности матери выпал из её рук и ударился головой о пол. Женщина не обратилась к врачам, хотя экспертиза позже показала, что в ходе происшествия мальчик получил серьёзную травму.

Спустя месяц ситуация повторилась, однако на этот раз халатность родителя обернулась трагедией. Мать выронила младенца во время купания в ванной. Как ранее, женщина скрыла факт травмирования ребёнка от медиков и отказывалась от госпитализации малыша даже, когда на этом настаивал лечащий врач, навестивший семью на дому.

В итоге новорожденного всё же отправили в больницу, но было слишком поздно – мальчик скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объёме, её судьбу решит суд.


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