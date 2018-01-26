VistaNews.ru


Лже-полковник ФСБ промышлял мошенничеством в Красноярском крае

Вчера, 17:07

В Красноярском крае задержан мошенник-рецидивист, который, используя поддельные документы, в том числе фальшивое удостоверение полковника ФСБ, выманивал у населения крупные суммы денежных средств. Правоохранители установили его причастность к целому ряду эпизодов преступной деятельности.

Мужчина лишь в 2015 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и мошенничество. Выйдя на свободу, местный житель решил продолжить заниматься хищением личных средств граждан путём обмана и злоупотребления их доверием, для чего приобрёл целый перечень поддельных документов, среди которых служебное удостоверение сотрудника ФСБ. За указанный период времени жертвами мошенника стали несколько человек. У последнего потерпевшего он выпросил 400 тысяч рублей взаймы якобы на лечение тяжелобольного сына.

Ранее мы писали, что в Кемеровской области задержали мошенника-трансвестита, угрожающего людям порчей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.