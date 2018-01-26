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Граждан КНДР избили во время драки в хостеле в Москве

Сегодня, 16:29

25 января в хостеле, расположенном на Мукомольном проезде в Москве, произошла потасовка со стрельбой. В результате ЧП были избиты 4 гражданина КНДР.

Накануне ночью в одно из отделений московской полиции поступило сообщение о драке с выстрелами из пистолета в расположенном на Мукомольном проезде хостеле. Прибыв на место инцидента, стражи порядка обнаружили покалеченных 4 граждан КНДР, ставших жертвами неприязни нескольких неизвестных мужчин. Троих потерпевших иностранцев пришлось госпитализировать из-за неудовлетворительного состояния. Отметим, двое северокорейцев отделались травмами головы, еще один – непроникающим огнестрельным ранением груди. Получив медицинскую помощь, граждане КНДР предпочли покинуть больницу.

Правоохранители изучают место драки, на котором были найдены гильзы и несколько резиновых пуль. Причина и личности остальных участников потасовки в настоящее время неизвестны.


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