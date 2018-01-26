Суд огласит приговор по делу Никиты Белых 1 февраля в Москве

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Суд Москвы огласит приговор по делу Никиты Белых 1 февраля. Экс-губернатора Кировской области обвиняют в получении взятки. Начало вынесения приговора назначил Пресненский московский суд.

"Суд уходит в комнату для совещаний по постановлению дела, которое будет известно на начало февраля", - прокоментировала судья Татьяна Васюченко. На последнем слушании Белых, находясь в зале суда, попросил вынести смягчающий приговор. "На данный момент я пребываю в СИЗО уже более 13 тысяч часов. Никто не ожидает от меня какого-либо признания вины. Я знаю, что судебное разбирательство в итоге вынесет справедливое решение. Я прошу оправдать меня", - заявляет Белых.

Он отмечает, что не "испытывает стыда за проделанную работу на посту главы области, хоть это и не означает, что всё было гладко", при этом добавив, что работал минимум по 12 часов в сутки и заслужил 200 дней отпуска, которые могут подтвердить свидетели.