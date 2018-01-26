В Пскове сотрудники ОМОНа задержали наркомана

Сегодня, 14:55

В Пскове сотрудниками ОМОНа задержан 31-летний житель с признаками наркотического воздействия. Об этом стало известно из источников пресс-службы отделения Росгвардии Псковской области.

Как сообщают, в результате взаимодействия и проведения оперативных и профилактических работ УКОН МВД РФ в пределах микрорайона "Запсковье", работники ОМОНа смогли задержать гражданина, который находился под действием наркотиков. По их словам, он вёл себя странно, а это и послужило причиной для задержания.

Подозреваемый был отправлен на медицинскую проверку, которая показала в крови наличие наркотических средств. Согласно статье 20.20 КоАП (часть 2), его привлекут к административной ответственности.