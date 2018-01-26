Женская дружба закончилась преступлением в Приморье

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Жительница Приморья совершила кражу мобильного телефона у лучшей подруги. Отмечается, что стоимость украденного составляла 30 тысяч рублей.

Женщина, проживающая в городе Находке, пришла в гости к своей подруге. Выбрав момент, она присвоила себе дорогостоящий телефон и поторопилась домой. Пострадавшая, обнаружив пропажу, немедленно заявила в полицию, поделившись с сотрудниками догадками, кто бы мог это сделать, и составив фоторобот подруги, который передали всевозможным патрульным нарядам города.

Спустя небольшой промежуток времени сотрудниками правоохранительных органов была задержана 35-летняя подозреваемая. Уже в отделении полиции она призналась в содеянном преступлении.

По данному факту кражи заведено уголовное дело, что несет за собой до 5 лет лишения свободы.