В Прикамье житель пойдёт под суд за интим с 14-летней школьницей

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В Прикамье местный житель, которому 27 лет, пойдёт под суд за интим с 14-летней школьницей. Их сексуальная связь продолжалась ряд месяцев.

Такие данные сообщены пресс-службой регионального СК. Согласно поступившей информации, молодой человек соблазнил несовершеннолетнюю. При этом интим всегда происходил с обоюдного согласия.

Следствие сообщило, что связь, караемая законом, происходила на квартире, где проживал подозреваемый. Дело уже в суде. Кто сообщил правоохранителям о данном факте, пока неизвестно. Проинформировано лишь о том, что это происходило в Губахе.