В Воронеже двух мужчин осудят за найденный на дороге вексель

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Двух жителей Воронежа осудят за найденный на дороге вексель, потерянный местной пенсионеркой. Они были задержаны при попытке его обналичить.

Местная жительница в возрасте 90 лет произвела в банке открытие сберегательного счёта с размером в 226 тыс. рублей. По завершении данной операции ей были выданы на руки ценные бумаги. Идя домой, она их потеряла.

Вексель был найден двумя мужчинами. Осознав ценность находки, они решили её тут же обналичить. Для этого они направились в отделение банка, находящееся на улице Шишкова. Там они совершили попытку получить деньги по найденным бумагам.

К их несчастью, банковские сотрудники проявили бдительность. Парочка, явившаяся за столь крупной суммой, сразу же показалась им подозрительной. Они попросили мужчин обождать, а сами, тем временем, вызвали правоохранителей.

Те прибыли незамедлительно и арестовали подозреваемых. Мужчины не стали скрывать своих намерений и во всём признались. Им может грозить до 5 лет.

Как сообщается, возраст «предпринимателей» 45 и 31 год.