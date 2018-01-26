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В Великом Новгороде осудили девушку, покусавшую полицейского

Сегодня, 13:19

В Великом Новгороде закончилось слушание дела в отношении 22-летней местной жительницы, которую обвиняют в нападении на сотрудника полиции. В августе прошлого года девушка укусила за ногу стража порядка, после чего ударила его головой в челюсть.

Суд признал горожанку виновной и приговорил к четырём годам лишения свободы. В ходе рассмотрения дела по существу было установлено, что инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов Великого Новгорода. Прибывшие на вызов по жалобе на хулиганство сотрудники полиции столкнулись с агрессией группы молодых людей, среди которых была и обвиняемая. Одного из дебоширов задержали, усадив в патрульный автомобиль, что не понравилось девушке, набросившейся на одного из полицейских. Она укусила правоохранителя за ногу, а затем ударила его головой в челюсть. Несмотря на то, что подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объёме, суд назначил ей достаточно суровое наказание ввиду наличия у неё неотбытого срока условного наказания за хранение наркотиков.

Ранее мы писали, что в Липецкой области задержали стрелявшего в полицейских мужчину.


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