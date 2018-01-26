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В Брянской области пьяная женщина избила ботинком полицейского

Сегодня, 13:12

В Клинцах, Брянская область, женщина в нетрезвом состоянии избила полицейского ботинком. Как сообщает следствие, вечером 13 октября 2017 года горожанка находилась в подъезде одного из жилых домов по улице Ворошилова.

Она села на пол и упёрлась в дверь одной из квартир, из которой не могли выйти жильцы. Женщине сделали замечание с просьбой дать пройти. На это она устроила ссору, в ходе которой реагировала агрессивно. По приезду сотрудников полиции пьяная женщина продолжала буянить. В итоге, разозлившись ещё больше, она напала на одного из полицейских и начала бить его руками, а после ботинком.

Дебоширка была задержана и отправлена в полицейский участок. Из-за совершённого поступка ей грозит строгое наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов.


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