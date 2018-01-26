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Под Рязанью мужчина зарубил пристававшего к нему гомосексуалиста топором

Сегодня, 12:58

Под Рязанью мужчина насмерть зарубил топором якобы пристававшего к нему гомосексуалиста. Известно, что предложение сексуальных услуг произошло в то время, когда они совместно распивали алкоголь.

 В Рязанскую область 23-летний молодой человек прибыл из Иркутской. Там он познакомился с местным жителем. Они организовали совместное застолье. В ходе него, по данным следствия, один из собутыльников стал настойчиво предлагать другому свои интимные услуги по части орального секса. Молодому человеку это не понравилось настолько, что он решил наказать гомосексуалиста с помощью топора. Что и сделал, нанеся тому смертельные раны.

Он не стал прятаться от правоохранителей. На первых же допросах обвиняемый сообщил о негативном отношении к тем, которые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Свой эмоциональный поступок с трагическими последствиями молодой человек поясняет именно этим. Полицию на место преступления подозреваемый вызвал сам. Также он оказывает помощь следствию, ничего не скрывая.


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