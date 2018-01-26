В Новосибирской области мужчину посадили за мат в адрес судьи

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Мужчину из Новосибирской области приговорили к сроку лишения свободы за то, что обматерил судью в мае прошлого года.

По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, 30 мая прошлого года 35-летний мужчина, выслушав приговор суда по поводу апелляции, начал оскорблять судью матерными словами.

По данному факту было заведено уголовное дело в связи с обвинением в неуважении к суду, а также оскорблением участника правосудия. В общем количестве по приговорам незадачливый матершинник на 5 месяцев и 2 дня отправится в исправительную колонию строгого режима.

Но и на этот приговор обвиняемый подал апелляцию, однако ее также не удовлетворили.