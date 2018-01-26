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В Башкирии ревнивец за убийство девушки камнем получил 8 лет

Сегодня, 12:28

Житель Башкирии забил свою девушку камнем до смерти, за это получил 8 лет заключения. Как стало известно, 4 сентября прошлого года горожанин хотел посредством звонка поздравить свою возлюбленную, но та не взяла трубку.

Тогда он отправился к ней в Белебей, где между ними произошла ссора. Девушка сообщила о нежелании продолжать отношения. Молодому человеку это не понравилось, и он избил свою 22-летнюю подругу камнем. Девушку отвезли в больницу, но она скончалсь от полученных травм.

Как сообщает следствие, парень признан виновным в убийстве. Обвиняемый сбежал с места преступления. Правоохранительные органы задержали его в течение суток. Ему грозит 8,5 года в местах лишения свободы строгого режима.


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