В Башкирии ревнивец за убийство девушки камнем получил 8 лет

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Житель Башкирии забил свою девушку камнем до смерти, за это получил 8 лет заключения. Как стало известно, 4 сентября прошлого года горожанин хотел посредством звонка поздравить свою возлюбленную, но та не взяла трубку.

Тогда он отправился к ней в Белебей, где между ними произошла ссора. Девушка сообщила о нежелании продолжать отношения. Молодому человеку это не понравилось, и он избил свою 22-летнюю подругу камнем. Девушку отвезли в больницу, но она скончалсь от полученных травм.

Как сообщает следствие, парень признан виновным в убийстве. Обвиняемый сбежал с места преступления. Правоохранительные органы задержали его в течение суток. Ему грозит 8,5 года в местах лишения свободы строгого режима.