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В Ленобласти пьяный мужчина напал с ножом на супругу и дочь

Сегодня, 12:24

Житель Сестрорецка (Ленобласть) стал фигурантом уголовного производства, изрезав ножом супругу и дочь. Предполагаемому злоумышленнику сильно не понравилось, что семейство считает его алкоголиком.

В ночь преступления подозреваемый пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прямо с порога он начал слушать упреки от супруги, назвавшей его алкоголиком. Обидевшись, мужчина взял нож и стал размахивать им перед лицом у жены. Вскоре угрозы переросли в нанесение тяжких ранений. Предполагаемый злоумышленник ударил потерпевшую ножом в грудь и живот. На крики матери выбежала 16-летняя дочь. Увидев происходящий ужас, девушка бросилась защищать истекающую кровью родительницу, за что обезумевший отец также вонзил в нее нож.

Приехавшие на место ЧП правоохранители увидели лежащими на полу всех троих членов семейства и 2 окровавленных ножа. Предполагается, потерпевшая мать сумела вооружиться и ответить пьяному супругу. Сейчас подозреваемый и его жертвы лежат в больнице. Заведено уголовное дело, ведется следствие.


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