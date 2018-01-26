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В обменнике Москвы мужчина «расстался» со 138 млн рублей

Сегодня, 12:18

В обменнике, находящемся в центре Москвы, мужчина «расстался» со 138 млн рублей. Вместо них он получил поддельную иностранную валюту.

 Сообщение сделано пресс-службой московского ГУ МВД. Согласно обнародованной информации, данное происшествие случилось в обменнике на Верхней Радищевской,13.

Мужчина решил там поменять 138,6 млн рублей на евро. Взамен он получил 4 тысячи настоящих евро и муляж, который имитировал 1,99 млн данной валюты.

Многие, комментируя данное событие, уже недоумевают, насколько наивным нужно быть, чтобы предполагать, что в рядовом обменнике может находиться столь значительная сумма наличной валюты.

Также неясным остаётся и то, почему пострадавший не обратился для данной операции в банк, и почему не проверил полученную упаковку денег.

Удалось ли задержать злоумышленников и «спасти» полученные ими деньги, не сообщается. Уголовное дело уже возбуждено.


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