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На юге Москвы нашли труп избитой женщины

Сегодня, 12:05

В Москве на улице Кантемировской на лестничной площадке одного из многоквартирных домов нашли труп неизвестной женщины. В ходе осмотра тела погибшей на нём были обнаружены следы избиения.

Представители МВД уточнили, что мёртвую женщину нашли жильцы на 15 этаже дома номер 16. Приехавшие на вызов правоохранители и эксперт установили, что смерть наступила пару часов назад. Что явилось причиной гибели, пока выяснить не удалось, но на теле были обнаружены многочисленные следы от ударов. Труп направлен на судебно-медицинское исследование. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее похожий случай также произошёл в Москве. На лестничной площадке одного из жилых домов столицы был найден труп неизвестного мужчины. На его теле позже обнаружили следы избиения.


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