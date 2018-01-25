В Ставрополе неизвестный украл пожертвования для больных детей

Вчера, 21:37

В Ставрополе неизвестный мужчина украл ящик с пожертвованиями для больных детей. Резонансный инцидент зафиксировали камеры наблюдения продуктового магазина в микрорайоне "Радуга" на улице Полеводческой.

В соцсети "ВКонтакте" в одном из пабликов Ставрополя появилось видео циничной кражи, с комментариями возмущённого автора. По его утверждению, неизвестный украл пожертвования для больных детей в магазине на Полеводческой. В выложенном видеоролике можно разглядеть, как человек у кассы берёт банку с денежными пожертвованиями и опускает к себе в пакет.

В комментариях под постом горожане единодушно возмутились и осудили вора. Комментариев от правоохранительных органов по данному инциденту в Ставрополе пока не поступало.