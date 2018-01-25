В Новосибирске проститутка спаслась от убийцы, притворившись мёртвой

Вчера, 20:29

В Новосибирске обслуживание тремя проститутками одного из клиентов превратилось в кровавый кошмар. Во время утех между «жрицей любви» и 32-летним мужчиной возник конфликт. Он схватил нож и нанёс ей смертельные удары, расправившись затем с её подругой, которая выжила, притворившись мёртвой.

Новосибирские правоохранители закончили следствие по делу об убийстве проститутки в её квартире на улице Залесского. Как сообщает помощник прокурора Заельцовского района Артём Хоменко, 29 сентября 32-летний мужчина приехал к двум девушкам с целью получения от них интимных услуг. По словам самого обвиняемого, он попросил у 19-летней путаны дополнительную услугу, на что та ответила отказом и потребовала доплатить. Мужчина вспылил и схватился за нож, нанеся девушке не меньше 14 ударов, и перерезал ей шею.

Другая проститутка услышала происходящее из соседней комнаты. Когда обвиняемый понял, что есть свидетели, он подбежал к девушке и нанёс ей удары в шею, руки и грудь. Остановился он только тогда, когда пострадавшая перестала подавать признаки жизни. Но оказалось, что у второй пострадавшей был клиент. Его убийца отпустил, попросив не обращать внимания на убийство. Но клиент вышел из дома и вызвал полицию и врачей.

Прибывшие медики выяснили, что одна девушка скончалась, а вторая была ещё жива. Она просто затаила дыхание, чтобы сделать вид умершей. Полиция при осмотре квартиры нашла 30-летнюю женщину, которая спряталась на балконе.

Задержали обвиняемого 30 сентября в городе Мариинске.