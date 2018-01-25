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В Карелии случайный гость похорон мужчины обокрал его вдову

Вчера, 18:38

В Карелии случайный гость похорон мужчины обокрал его вдову. Всего 26-летнему молодому человеку удалось похитить 20 тысяч рублей.

 К правоохранителям Сортавальского района за помощью обратилась 56-летняя женщина. Она заявила, что у неё пропала довольно таки большая сумма денег – 20 тысяч рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Оперативникам удалось установить, что кража денег произошла в доме потерпевшей, когда за столом собрались гости с целью почтить память умершего супруга женщины. Полиция составила весь список людей, которые были в тот день на поминках.

Под подозрение попал малоизвестный гостям мероприятия 26-летний молодой человек. Оказался он на поминках случайно. Когда оперативники пришли к парню, он сразу же во всё признался.

По словам задержанного, в самый разгар поминок он обратил внимание на сумку, в которой лежал кошелёк с деньгами. Оттуда обвиняемый вытащил 20 тысяч рублей, которые потратил позже на развлекательные заведения.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Теперь молодому человеку, который раньше имел проблемы с законом, грозит тюремный срок до 5 лет.


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