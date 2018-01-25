В Москве задержали мужчину, который насиловал свою дочь 9 лет

Вчера, 17:51

Старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова сегодня, 25 января, рассказала, что правоохранители задержали в российской столице мужчину. Его обвиняют в том, что он девять лет подряд насиловал свою собственную дочь 2000 года рождения.

Юлия Иванова уточняет, что, по версии следствия, задержанный при помощи насилия совершал действия, носящие сексуальный характер, по отношению к своей дочери 2000 года рождения на протяжении 9 лет. С самого детства задержанный запугивал ребёнка и заставлял его никому не говорить о происходящем всё время изнасилований. Делал это мужчина при помощи оказания на ещё маленькую дочь психического давления.

Правоохранителям о преступлении сообщила мать девочки и жена задержанного после того, как ей стало известно об изнасилованиях.

Сам же 53-летний отец семейства испугался уголовной ответственности и попытался спрятаться от правоохранителей, но им удалось его разыскать. Во время допроса обвиняемый признал свою вину, но частично. В четверг следствие будет просить суд о его взятии под стражу.